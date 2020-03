Moro culpa governo do Ceará pela crise dos PMs amotinados

Após fazer uma declaração tímida a respeito da postura PMs amotinados no Ceará, dizendo que a greve é ilegal, mas que "os policiais não são criminosos", o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que a culpa pela crise no local é do governo do Estado edit

247 - Após fazer uma declaração tímida a respeito da postura PMs amotinados no Ceará, dizendo que a greve é ilegal, mas que "os policiais não são criminosos", o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que a culpa pela crise no local é do governo do Estado.

Em suas redes sociais, neste domingo, ele disse: "a responsabilidade para resolver é do Governo do Estado;a exploração política do episódio dentro e fora do Ceará não ajuda a resolver".

Na segunda-feira (24), Moro visitou o Ceará junto com o ministro da Defesa e com o da Advocacia-Geral da União (AGU). Na ocasião, ele disse que não havia uma situação de absoluta desordem nas ruas. Até aquele dia, 147 assassinatos tinham sido registrados no Ceará.