Moro ignora apelo de governadores e diz que policiais amotinados no Ceará não podem ser tratados como criminosos

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ignorou neste sábado (29) o apelo dos governadores, que reivindicam do ex-juiz um pronunciamento mais firme contra os policiais amotinados no Ceará. durante o 6º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) que ocorre em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, desde sexta-feira (28), Moro disse que a “greve é ilegal”, mas que “policiais não podem ser tratados como criminosos”.

“O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da Polícia Militar do estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso. O que ele quer é cumprir a lei e não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, é proibida pela Constituição", disse Moro”, como relata o Portal G1.

Reunidos em Foz do Iguaçu (PR), neste sábado (29), governadores do Sul e Sudeste querem que Sergio Moro (Justiça) faça pronunciamento mais firme contra os policiais amotinados no Ceará. A avaliação do grupo, como já expressou João Doria (PSDB-SP), é que a reação do ex-juiz federal foi leve demais diante do risco da explosão de novos motins.

Na segunda-feira (24), Moro visitou o Ceará junto com o ministro da Defesa e com o da Advocacia-Geral da União (AGU). Na ocasião, ele disse que não havia uma situação de absoluta desordem nas ruas. Até aquele dia, 147 assassinatos tinham sido registrados no Ceará.