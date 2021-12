Morre Antônia Garcia, socióloga e uma das fundadoras do PT na Bahia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Morreu neste domingo (5), em Salvador, a socióloga Antônia Garcia, uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia. Ela lutava contra um câncer e foi sepultada no final da tarde de domingo, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, segundo inforamações do G1.

Integrante da Secretaria de Mulheres do PT e uma das dirigentes da CUT Central Única dos Trabalhadores (CUT), a socióloga foi a primeira presidenta do PT em Salvador.

O governador da Bahia, Rui Costa, destacou a importância da socióloga para a luta classista no estado.

PUBLICIDADE

A morte de Antônia Garcia, neste domingo, nos trouxe muita tristeza. Mulher negra atuante em diferentes áreas, ela unia a formação de socióloga à luta diária em favor da democracia e dos mais necessitados. pic.twitter.com/iv0rzpDgzZ — Rui Costa (@costa_rui) December 5, 2021

Em nota, o PT lamentou a morte de Antônia Garcia.

Confira a nota:

PUBLICIDADE

Foi com grande pesar que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia, o Diretório Regional do PT e a Secretaria de Mulheres do Partido receberam a notícia do falecimento da companheira Antônia Garcia, militante histórica do PT e a primeira presidenta do PT Salvador.

Antônia também foi uma das fundadoras do PT Bahia, secretária da Secretaria de Mulheres do Partido e uma das dirigentes da CUT. Teve uma trajetória marcante de luta pela democracia e pela defesa dos direitos da população, a qual dedicou a sua vida.

Antônia deixa um legado de luta que nos inspira a continuar perseverando por uma vida mais justa. Sua luta jamais será esquecida. Pelo contrário, será sempre um exemplo para que continuemos na caminhada por uma vida melhor para todos e todas.

PUBLICIDADE

O PT Bahia se solidariza com os seus familiares e amigos e deseja muita força neste momento difícil. O sepultamento será realizado neste domingo, 05, às 16h45 no Cemitério Bosque da Paz, seguindo todos os protocolos de medida de sanitária.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE