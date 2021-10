Morre, aos 61 anos, maestro e criador musical Letieres Leite

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Morreu nesta quarta-feira (27), o maestro, compositor, arranjador e instrumentista baiano Letieres Leite.

De acordo com reportagem do G1, a produção do artista confirmou a informação, mas ainda não há detalhes sobre a causa da morte do maestro.

Letieres dos Santos Leite nasceu em Salvador e tinha 61 anos. Ele estava à frente do Instituto Rumpilezz, mesmo nome da orquestra que criou em 2006.

PUBLICIDADE

Além de reger a orquestra, o artista era o responsável por todo o conceito - figurinos, ambientação - passando pelas composições e arranjos de sopro e percussão.

Letieres Leite acompanhou a cantora Ivete Sangalo por mais de 12 anos, sendo o responsável pelos arranjos de muitos sucessos da musa, incluindo “Festa”, “Empurra-empurra”, “Tô na rua” e “Abalou”.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE