Morre aos 64 anos Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa

247 - Morreu nesta sexta-feira (9) o arquiteto e ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Fontes Hereda, aos 64 anos. A informação foi divulgada pela assessoria do (PT).

O partido lamentou o óbito e prestou solidariedade à esposa de Hereda, familiares e amigos pela perda. A causa da morte não foi divulgada.

Hereda foi secretário de Habitação do Ministério das Cidades, entre 2003 e 2005, e vice-presidente e presidente da Caixa de 2005 a 2011. Ele também atuou como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico no governo de Rui Costa, na Bahia.

Pelo Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff também lamentou a perda. "Lamento profundamente a morte do companheiro e amigo Jorge Hereda. Foi meu parceiro e do presidente Lula, fez da Caixa um instrumento eficiente do crédito popular, do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Fará muita falta ao país. Meus sentimentos à sua família e amigos", escreveu.

