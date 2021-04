Morre o ex-governador do Piauí Guilherme Cavalcante de Melo

O ex-governador do Piauí Guilherme Cavalcante de Melo, de 68 anos, foi diagnosticado com um tumor maligno no cérebro no final do ano de 2020. O governador Wellington Dias (PT) manifestou pesar pela morte do ex-chefe do Executivo estadual edit

247 - O ex-governador do Piauí Guilherme Cavalcante de Melo, de 68 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (21), vítima de câncer no cérebro no Hospital de Terapia Intensiva (HTI), na cidade de Teresina (PI). Ele foi diagnosticado com um tumor maligno no cérebro no final do ano de 2020.

O ex-chefe do Executivo estadual teve piora no seu estado de saúde e passou cerca de 15 dias internado.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), manifestou pesar pela morte de Melo.

Leia a íntegra da nota:

O Governo do Estado do Piauí manifesta seu profundo pesar em decorrência do falecimento do ex-governador Guilherme Melo.

Formado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário de Brasília e Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), atuou como empresário do ramo imobiliário, além de ter exercido inúmeros cargos públicos. Atuou recentemente como diretor da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), mas já exerceu os cargos de governador, vice-governador, presidente da Cohab/PI, entre outras funções públicas.

O ex-governador também exerceu cargos na área sindical e de conselhos, como presidente do Conselho de Administração; como pecuarista foi presidente da Associação Brasileira de Criadores do Gado Curraleiro Pé-Duro.

Guilherme Melo era casado com Naira Danielle Melo e deixa uma filha, a médica Cínthia Portella.

Neste momento de dor, o Governo do Estado do Piauí expressa as mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos piauienses por essa imensurável perda e decreta luto oficial de três dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.