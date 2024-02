Mortes em ações policiais crescem 15% na Bahia em 2023

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que no ano passado 1.689 pessoas morreram em decorrência de ações policiais, ante 1.468 em 2022 edit

247 - A letalidade policial na Bahia cresceu 15% em 2023 em comparação com o ano anterior. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que no ano passado 1.689 pessoas morreram em decorrência de ações policiais, ante 1.468 em 2022.

Segundo a Folha de S. Paulo, “em números absolutos, a Bahia é o estado com mais mortes em intervenções policiais, seguido do Rio de Janeiro (869 casos), Pará (529), Goiás (516) e São Paulo (504). Neste último, houve um aumento de 38% nos indicadores de letalidade neste primeiro ano da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em comparação com 2022".

Os números registrados na Bahia contrastam com a tendência nacional, onde houve uma queda de 2,3% na letalidade policial, passando de 6.445 casos em 2022 para 6.296 em 2023. Proporcionalmente, o Amapá mantém a liderança com a maior taxa de mortes em ações policiais, registrando 20 casos para cada 100 mil habitantes. A Bahia ocupa a segunda posição, com uma taxa de 11 casos para cada 100 mil moradores.

Apesar da alta no índice de letalidade policial, os dados repassados pelo Governo da Bahia ao Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o número de homicídios dolosos caiu de 4.936 para 4.622, uma redução de 6,4%. A quantidade de latrocínios também registrou queda, passando de 87 em 2022 para 66 no ano passado. As lesões corporais seguidas de morte foram reduzidas de 81 em 2022 para 63. Os feminicídios tiveram queda de 107 para 105 casos.

