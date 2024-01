Motorista narra fuga de assalto em dunas do Ceará e diz que turistas acharam que era brincadeira: “nunca vi nada assim” (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na manhã desta terça-feira (9), um grupo de turistas que estava andando de buggy pelas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi alvo de uma tentativa de assalto.

As imagens, gravadas por um dos visitantes, mostram a ação rápida dos bandidos, que tentavam forçar o buggy a parar, exibindo armas de fogo. Mesmo diante da ameaça, o motorista não cedeu à abordagem dos criminosos e fugiu do local.

continua após o anúncio

“Foi muito inusitado. Tudo aconteceu em questão de segundos... você tem que pensar rápido, e a minha preocupação maior era com os turistas, eles são nosso ganha pão, eles nos sustentam. Pensei muito rápido e, graças a Deus, consegui escapar deles — conta José. — Quando eu percebi o que estava acontecendo, não pensei duas vezes. Nos tirei do local e, ligeiramente, a polícia já foi atrás”, contou o motorista de buggy José Auri, de 41 anos, ao jornal O Globo.

Veja:

continua após o anúncio

➡️ Criminosos tentam assaltar turistas em dunas no Ceará



Apesar da tentativa, a vítima não parou o carro e conseguiu fugir dos criminosos. Caso aconteceu na Praia de Cumbuco, uma das mais visitadas



Leia: https://t.co/syO1xnNh9n pic.twitter.com/FSHlY5N3El — Metrópoles (@Metropoles) January 9, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: