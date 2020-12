MP-BA pede prisão preventiva de marido e amante após morte de mulher

O MP-BA pediu a prisão preventiva de Eden Márcio Lima de Oliveira e Anna Carolina Lacerda Dantas, acusados de agressões contra Selma Regina Vieira da Silva Almeida, esposa dele, que tinha uma relação extraconjungal com a mulher acusada de envolvimento no crime edit

247 - O Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a prisão preventiva de Eden Márcio Lima de Oliveira e Anna Carolina Lacerda Dantas, acusados de terem agredido violentamente Selma Regina Vieira da Silva Almeida, que terminou morrendo três dias depois, em abril deste ano. Oliveira era casado com Selma

e um relacionamento extraconjugal com Anna Carolina.

De acordo com o documento assinado pelo promotor Davi Gallo, as agressões ocorreram no dia 14 de abril em um condomínio de luxo na Avenida Paralela, em Salvador, na residência da vítima. O teor do inquérito foi publicado pelo site Política Livre.

"Muito embora houvesse uma discordância da vítima em relação ao relacionamento extraconjugal, a mesma era submissa ao marido e temia perdê-lo, de modo que o denunciado justificava o seu desejo dizendo que estava respaldado pela palavra de Deus e que a esposa era apenas a vítima e que queria tão somente satisfazer a sua vontade carnal", diz o inquérito.

"Segundo consta dos fólios, além do denunciado ser pessoa extremamente violenta, o qual agredia com frequência a vítima verbalmente e fisicamente, incutindo assim temor na mesma para que não denunciasse os fatos, os quais culminaram com o seu óbito, há comprovação de que o mesmo já havia agredido, inclusive, a denunciada Anna Carolina, tendo a mesma registrado queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher".

