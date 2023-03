MPE pede a cassação do ministro Renan Filho e do governador de Alagoas

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu, na quarta-feira (29), que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) casse o diploma do senador e ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). Segundo o jornal O Globo, o MPE alega que o emedebista teria sido beneficiado pelo uso indevido da máquina pública nas eleições do ano passado por meio do programa do governo estadual Pacto Contra a Fome, de distribuição de cestas básicas.

“A Procuradoria afirma que a prática constitui abuso de poder político e econômico e pede, além da cassação do diploma de senador, a inelegibilidade e a aplicação de multa. A investigação foi iniciada a partir de uma representação apresentada pela coligação de Rodrigo Cunha (União Brasil), candidato derrotado ao governo”, destaca a reportagem.

Em paralelo, o MPE também defendeu a cassação de diploma do governador, Paulo Dantas (MDB), e do vice, Ronaldo Lessa (PDT), além de ter solicitado a inelegibilidade e aplicação de multa, alegando que eles também teriam sido beneficiados pelo programa criado em junho de 2022.

De acordo com o MPE, a criação e execução do programa "ocorreram em pleno ano eleitoral, mais precisamente nos três meses que antecederam o certame, alegadamente com o objetivo de realizar ações conjuntas para combater a insegurança alimentar de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza".

