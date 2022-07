MPF de Sergipe recomenda que policiais rodoviários federais usem câmeras durante abordagens

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) orientou, nesta sexta-feira (29), a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal a criar o grupo de trabalho (GT) para realizar estudos, com o objetivo de implementar o uso de câmeras de vídeo em uniformes de policiais rodoviários federais. De acordo com o MPF, o GT deve concluir os trabalhos em 60 dias. O MPF fez a sugestão após a morte de Genivaldo Santos, de 38 anos, no dia 25 de maio, durante abordagem de agentes rodoviários na BR-101 em Umbaúba (SE).

Policiais usaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo, com o homem dentro do porta-malas do carro da PRF e o deixaram sem respirar. O corpo dele chegou a uma delegacia antes de ir a um hospital de Sergipe, de acordo com informação divulgada no dia 1 de junho pelo jornalista Marcelo Auler durante o programa Boa Noite 247.

O ministério informou que, após a conclusão dos trabalhos do GT, no prazo de 120 dias, a Direção-Geral da PRF deve promover a implementar câmeras para uso do efetivo de policiais rodoviários federais que atuam no policiamento ostensivo, patrulhamento rodoviário e cumprimento de medidas judiciais, dentre outras atividades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 15 dias, a Direção-Geral da PRF deve informar ao MPF se vai ou não acatar a recomendação. A falta de resposta ou o não acatamento poderá implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.