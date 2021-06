MPF investiga retirada de outdoor contra Bolsonaro pelo Dnit no RN

247- O MPF (Ministério Público Federal) abriu um procedimento para investigar a derrubada de um outdoor que continha mensagens contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), instalado às margens da BR-405, localizada em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A suspeita é que o painel publicitário tenha sido derrubado por servidores federais do Dnit/RN (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) um dia antes da visita do presidente na região, no início do mês. A reportagem é do portal UOL.

No outdoor destruído havia uma imagem de Bolsonaro sorrindo, com os dizeres: "Cemitérios cheios. Geladeiras vazias".

Segundo o Ministério Público, os técnicos do departamento viajaram mais de 400 km, saindo de Natal, capital do estado, até Pau dos Ferros, para derrubar o material.

Não há explicação sobre as razões para a escolha do trecho em referência, com exclusão de outras áreas de faixa de domínio da BR-405 no Rio Grande do Norte que podem conter publicidades também supostamente irregulares.





