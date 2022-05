MPT investiga se funcionário foi obrigado a provar pizza em visita de Bolsonaro

O Ministério Público do Trabalho investigará se houve assédio moral do estabelecimento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta quinta-feira (12) um inquérito com o objetivo de apurar se o chefe de cozinha de uma pizzaria em João Pessoa, na Paraíba, teria sido obrigado a comer uma pizza antes de servi-la a Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva. O MPT investigará se houve assédio moral do estabelecimento. A pizzaria informou ao portal Uol que o ato de provar a comida "é uma prática" deles.

De acordo com uma denúncia, feita em anonimato, é de "de praxe" ações como essa e outras situações vexatórias com os trabalhadores do local.

O MPT deve apurar se o pedido para fazer o funcionário provar a pizza antes de ela ser consumida seria uma exigência da comitiva de Bolsonaro ao restaurante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE