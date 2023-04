MST anuncia ocupação de terras no início do 'Abril Vermelho'

Apoie o 247

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) iniciou as mobilizações do "Abril Vermelho" nesta segunda-feira (3) com a ocupação de terras consideradas "improdutivas" pela organização em Timbaúba, região norte de Pernambuco. A ação é parte da jornada anual em que integrantes do movimento lembram o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, e cobra avanços na política de reforma agrária. Ao todo, 155 policiais militares estiveram envolvidos na operação que deixou 21 camponeses mortos.

De acordo com o MST, cerca de 250 manifestantes ocuparam terras do Engenho Cumbe. O MST alega que a propriedade é de responsabilidade do governo de Pernambuco, mas foram griladas pela Usina Cruangi.

"Para acabar com a situação de insegurança alimentar e nutricional é de suma importância a desapropriação de terras que não cumprem sua função social, para produzir alimentos, gerar renda, eliminar à fome e garantia de moradia", argumenta o movimento.

