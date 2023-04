MST dá início à Jornada Nacional de luta pela Reforma Agrária em Alagoas

A Jornada no País tem como lema "Contra a fome e a escravidão: por terra, democracia e meio ambiente” edit

247 - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Alagoas deram início nesta segunda-feira (10) à Jornada Nacional de luta pela Reforma Agrária em Alagoas. Cerca de 1.500 trabalhadores rurais Sem Terra de diversos movimentos sociais do campo ocupam a sede do Incra, em Maceió, capital alagoana.

Este ano, a Jornada tem como lema Contra a fome e a escravidão: por terra, democracia e meio ambiente”.

De acordo com o MST, a Jornada de Lutas em Defesa da Reforma Agrária acontece desde 1997, e este ano marca os 27 anos de impunidade do Massacre de Eldorado dos Carajás".

Em memória e justiça pela ação violenta da Polícia Militar do Pará, em 17 de abril de 1996, de repressão a uma marcha de Sem Terra, que assassinou 21 trabalhadores rurais e deixou outras 69 pessoas mutiladas.

