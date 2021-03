MST denuncia que moradores de acampamento estão sendo expulsos da área ocupada

O MST denunciou que cerca de 80 famílias moradoras do acampamento Palmares, localizado em Juazeiro (BA), estão sendo expulsas das terras em que vivem há mais de 11 anos. "A situação é caótica, no momento em que a pandemia do Covid-19 está em seu maior pico, 80 famílias terão as suas casas e fontes de rendas destruídas", disse o movimento edit

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) denunciou que cerca de 80 famílias moradoras do acampamento Palmares, localizado em Juazeiro, no norte da Bahia, estão sendo expulsas das terras em que vivem há mais de 11 anos, onde cultivam uva, macaxeira, feijão e diversos gêneros agrícolas, além da criação de caprino, ovino, avicultura, bovino, entre outros animais.

De acordo com o MST, as famílias estão há mais de 17 dias sem água e energia, e agora, proibidas de sair e entrar no acampamento. Quem está fora não entra, e quem está dentro não sai.

"Pessoas expostas à atos de barbaridade e violência. Todos estão atentos e temem que uma situação de ataque e/ou massacre possa acontecer", diz o movimento em sua página na internet. "A situação é caótica, no momento em que a pandemia do Covid-19 está em seu maior pico, 80 famílias terão as suas casas e fontes de rendas destruídas. Exigimos urgentemente resposta por parte do Estado", continuou.

Os seguranças privados levaram retroescavadeira para destruírem as casas e as roças dos acampados. Na área do acampamento há crianças, idosos, mulheres.

As terras cultivadas pelas famílias eram utilizadas antes para facilitar o tráfico de entorpecentes para o exterior, afirmou o MST. A fazenda foi a leilão em 2014. A partir de então iniciou-se uma queda de braço na justiça do trabalho, que vem se arrastando até hoje.

*Com informações do MST

