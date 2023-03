MST desocupa fazenda no interior da Bahia

Apoie o 247

247 - 170 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que ocupavam a fazenda Recreio, localizada na cidade de Macajuba, a 280 km de Salvador, desocuparam as terras nesta terça-feira (14) após um diálogo com os proprietários da fazenda.

De acordo com reportagem do G1, o grupo que ocupava a propriedade desde a madrugada do domingo (12), se deslocou para o Acampamento Antônio Queiroz, localizado na cidade de Ruy Barbosa, a cerca de 30 km de distância de Macajuba.

Segundo o MST, a ocupação da fazenda ocorreu devido ao abandono e falta de produtividade da propriedade, que está em um processo judicial envolvendo os 11 herdeiros da fazenda. A família, por sua vez, explicou que a terra faz parte de um inventário que está parado há alguns anos devido a divergências judiciais.

Outras ocupações na Bahia

No final de fevereiro, membros do MST ocuparam áreas pertencentes a uma empresa de celulose e papel nas cidades de Caravelas, Teixeira de Freitas e Mucuri, todas localizadas no extremo sul da Bahia, durante a madrugada do dia 27 de fevereiro

No início deste mês de março, após a Justiça determinar reintegração de posse, as três áreas foram desocupadas.

