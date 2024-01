MST faz atos de solidariedade a povo indígena atacado no sul da Bahia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloquearam partes da rodovia BR-101 na manhã desta segunda-feira (22), afetando as áreas de Teixeira de Freitas, Itamaraju e Itabela, localizadas no sul e extremo sul do estado da Bahia, informou o portal G1.

Eles protestavam contra o ataque realizado por ruralistas aos indígenas da comunidade Pataxó Hã Hã Hãe, no último domingo (21). O ataque resultou em uma pessoa morta e vários feridos. Ao menos duas pessoas foram presas por envolvimento no crime.

continua após o anúncio

O MST divulgou um comunicado informando que aproximadamente 500 famílias estiveram envolvidas no bloqueio da BR-101. Na nota, o movimento expressou solidariedade ao povo indígena e solicitou agilidade nas investigações relacionadas.

Como parte dos atos de solidariedade, assentados do MST também plantaram árvores em homenagem aos Pataxó Hã Hã Hãe

continua após o anúncio

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi reaberta ao tráfego depois de mais de uma hora de interdição.

No Sul da Bahia, assentados do @MST_Oficial plantaram arvores em homenagem aos Pataxó Hã Hã Hãe e no marco dos 40 anos do movimento, a solidariedade entre os povos sempre foi princípio do movimento. pic.twitter.com/xJHHpv46K7 continua após o anúncio January 22, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: