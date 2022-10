'Muita gente votou no PT sem saber direito o que é nosso governo', diz Bolsonaro na Bahia, que deu 69% dos votos para Lula

No primeiro turno, Lula venceu por 67% dos votos válidos, contra 26,8% de Bolsonaro no Nordeste edit

Sputnik Brasil - Em campanha no interior da Bahia nesta terça-feira (24), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) fez um pedido para que seus apoiadores tentem virar votos na família e entre amigos na disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O comício do presidente ocorreu em Guanambi, no sudoeste da Bahia, região em que Lula teve vitória expressiva em diversas cidades.

"Muita gente votou no PT sem saber direito o que é o nosso governo. Mostrem para eles o que é o nosso governo, que é o [governo] da paz, do trabalho, da prosperidade e da liberdade", discursou, conforme noticiou o jornal Estado de Minas.

A campanha de Bolsonaro está no Nordeste para tentar diminuir a vantagem de Lula na região. No primeiro turno, o petista venceu por 67% dos votos válidos, contra 26,8% de Bolsonaro no Nordeste.

Na Bahia, a margem foi ainda maior: 69,73% a 24,31%. Na cidade de Guanambi, que possui aproximadamente 85 mil habitantes, a derrota foi por 64,43% a 30,73% dos votos válidos.

A vitória mais expressiva de Lula no sudoeste baiano ocorreu em Boquira, a 230 quilômetros de Guanambi. O ex-presidente teve 89,74% dos votos válidos no município, contra apenas 7,46% de Bolsonaro.

"Vamos conseguir cada um mais um voto entre amigos ou dentro da família, e seremos vitoriosos no dia 30. Não devemos votar com o coração. Devemos votar com a razão", disse Bolsonaro.

O candidato à reeleição foi recebido em Guanambi pelo prefeito da cidade, Nilo Coelho (União), ex-governador da Bahia e tio da candidata a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), na chapa de ACM Neto (União Brasil).

Ao final do comício, o presidente pediu voto para ACM. O candidato não esteve presente no ato e já afirmou que, caso ganhe a eleição, governará tanto com Lula como Bolsonaro.

Ele disputa o segundo turno da eleição para o governo da Bahia, contra Jerônimo Rodrigues (PT).

