Mulher é achada morta em geladeira em Maceió

247 - Flávia dos Santos Carneiros, de 43 anos, foi encontrada nesta terça-feira (5) dentro de uma geladeira jogada em uma área de mata em Maceió. A filha de 13 anos da vítima foi apreendida por envolvimento no crime. A polícia prendeu na noite desta terça o namorado da adolescente, suspeito de cometer o assassinato. As informações são do portal G1.

Ela era mãe de uma adolescente e morava com a filha em Maceió. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi morta porque não aceitava o relacionamento da filha adolescente com um homem de 22 anos. O casal pretendia morar junto e estava montando uma casa. O crime aconteceu na sexta-feira (1º), na casa da vítima, no Jacintinho, após uma discussão entre os três por causa da mudança.

