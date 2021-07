Mulher passa a receber auxílio do estado após ser vítima de ação violenta da PM em ato contra Bolsonaro em Recife

Maria Luziara Santos Vale Melo teve um ferimento na perna após receber um tiro de bala de borracha. No mesmo protesto, em 29 de maio, outros dois homens ficaram gravemente feridos por conta da truculência policial edit

247 - A trabalhadora Maria Luziara Santos Vale Melo ganhou o direito de receber do estado de Pernambuco um auxílio de R$ 2.200, por três meses, com a primeira parcela a ser paga em 12 de julho, por ter sido vítima da ação truculenta da Polícia Militar em Recife, em 29 de maio, durante um protesto contra Jair Bolsonaro.

Maria Luziara teve uma ferida em uma perna por bala de borracha disparada pelos policiais. Naquele dia, outros dois homens ficaram gravemente feridos: Daniel Campelo, de 52 anos, e o arrumador de contêineres Jonas Correia, de 29 anos. Ambos perderam a visão de um dos olhos ao serem atingidos, também, por balas de borracha.

No mesmo evento, a vereadora da cidade Liana Cirne Lins (PT) foi agredida com spray de pimenta jogado diretamente contra o seu rosto.

Em nota, o governo do estado diz que Maria teve "sequelas, não permanentes, mas que a afastaram do trabalho a longo prazo". "O parecer social emitido também pontua a situação de vulnerabilidade agravada pelas restrições socioeconômicas determinadas pelas sequelas do ferimento sofrido".

