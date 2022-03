Mulher que disse ser autista para não usar máscara se desculpa

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A bióloga Nathasha Borges usou as redes sociais para se desculpar após se recusar a usar máscara de proteção contra a Covid-19, em um shopping de Recife, com a desculpa de ser autista. Na ocasião, a mulher contou a estratégia nas redes sociais, com a justificativa de que “a lei proíbe o uso” de máscaras em pessoas com autismo.

“Eu errei miseravelmente em falar que era autista sem ser. Não há justificativas para pegar um tema tão delicado e depois fazer uma brincadeira de péssimo gosto. Eu quis me beneficiar de uma lei que não se aplica a mim, para não usar a tal máscara”, disse Natasha, no Instagram.

Alegando não ser amparada por um dispositivo legal que permita que asmásticos e alérgicos não utilizem a máscara, como no caso de autistas, a bióloga compara a máscara a uma focinheira, usada em cachorros e animais domésticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista:

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE