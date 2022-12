Mulheres negras são perseguidas dentro de loja e acusam estabelecimento de racismo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Duas irmãs que foram perseguidas dentro de uma loja da Marisa, localizada no centro de Aracaju, em Sergipe, registraram boletim de ocorrência afirmando terem sido vítimas de racismo. O momento da abordagem foi registrado em vídeo.

Nas imagens é possível ver que as irmãs foram colocadas dentro de sala para abordagem por dois policiais militares que revistam suas bolsas.No entanto, no BO há o registro de constrangimento ilegal. De acordo com a reportagem do Portal T5, a defesa das duas irmãs negras informou que deve pedir apuração por racismo.

No vídeo, as irmãs dizem que “não tenho dúvida de que foi racismo, porque se fosse uma pessoa branca isso não teria acontecido. Foi um constrangimento porque todo mundo viu a hora em que os policiais nos abordaram e nos levaram até a salinha. Eles pediram que abrissem a bolsa e jogamos tudo no chão, aí eles viram que não tinha nada e chamou o sub-gerente”.

Em nota, a loja Marisa disse que a atitude reflete o posicionamento da empresa. “A Companhia não compactua com qualquer discurso de ódio ou exclusão e tem compromisso com a igualdade e respeito a todos. Atitudes como esta não são aceitas, o caso já está sendo investigado internamente e medidas necessárias serão adotadas. A marca pede desculpas pelos fatos relatados, tendo em vista que repudia toda forma de desrespeito.”

Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.