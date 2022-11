Município símbolo do Fome Zero deu a Lula a maior votação do País

Dos que estão aptos a votar no segundo turno da eleição em Guaribas (PI), 2.949 votaram no ex-presidente e 193 em Jair Bolsonaro edit

247 - A cidade de Guaribas, cerca de 650 quilômetros (km) ao Sul de Teresina, deu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a maior votação percentual do País: 93%. O município foi símbolo do Fome Zero em 2003.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guaribas tem pouco mais de 4.500 habitantes. Dos que estão aptos a votar no segundo turno da eleição, 2.949 votaram no petista e 193 em Jair Bolsonaro (PL). Vinte eleitores votaram em branco, 33 anularam o voto e 989 não votaram.

A estudante Letícia Tolentino, de 17 anos, destacou a felicidade dos moradores. "Foi o final mais esperado para a maioria dos moradores, um momento de muita felicidade. E, no final, uma festa muito boa, cheia de boas energias e muita gratidão. Felicidade está à solta aqui", disse ao portal G1.

Durante a campanha, o ex-presidente Lula prometeu tirar milhares de pessoas da fome. O número brasileiros que passam fome no Brasil chega a 33,1 milhões de pessoas, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) entre o fim de 2021 e abril de 2022.

O petista ganhou a eleição nesse domingo (31), com 50,9% (60,3 milhões de votos). Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

