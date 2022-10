Na Bahia, Lula faz apelo aos indecisos: ‘Lulinha está doido pra ter um voto a mais'

Apoie o 247

Carta Capital - O ex-presidente Lula (PT) fez, nesta quarta-feira 12, um novo apelo aos eleitores indecisos. Em evento de campanha na Bahia, o petista agradeceu o apoio significativo da população do estado, mas pediu um ‘esforço’ de aliados para conquistar novos votos para o segundo turno.

“Se alguém tiver dúvida ainda, se por acaso não votou, não fez a biometria direito, pode fazer, o Lulinha está doido pra ter um voto a mais”, afirmou Lula durante uma coletiva de imprensa na Bahia.

O petista participa neste fim desta tarde de uma caminhada em Salvador ao lado das lideranças políticas locais e do candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT). Antes de sair às ruas, tornou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL), seu adversário no segundo turno, pelo aumento da fome no Brasil durante a atual gestão.

“Esses dias o Bolsonaro falou que o Lula estava mentindo quando falava de picanha, mas ele comeu uma picanha que custa 1.800 reais o quilo enquanto a gente está vendo a população fazendo fila para pegar osso ou pegando carcaça de frango para comer”, criticou Lula.

