"Não consegui êxito no debate interno e busquei outro caminho", diz Dino sobre saída do PCdoB

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), comentou sobre a sua migração do PCdoB para o PSB, realizada este mês durante entrevista à jornalista Cynara Menezes, no Jornal da Fórum, nesta segunda-feira (28). Dino negou que tenha tomado uma decisão individual e apontou que travou diversos debates no últimos anos.

“Tentei durante 5 anos, perdi todas as posições que defendi. Existe uma regra da sabedoria popular que diz ‘os incomodados que se mudem’. Depois desses 5 anos, ficou uma certa tensão. Eu não poderia ser um elemento de tensionamento permanente”, declarou o governador.

Leia a íntegra na Fórum.

