"Não é fácil administrar uma cidade com o desgoverno Bolsonaro", diz prefeita Moema Gramacho

"A crise é aprofundada com a negligência deste governo. Hoje poderíamos estar com 70% da população vacinada e ter evitado as mortes pela negação das vacinas", relatou a prefeita de Lauro de Freitas (BA).

247 - A prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, Moema Gramacho (PT), em entrevista ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, contou que “não é fácil administrar uma cidade com o desgoverno [Jair] Bolsonaro”.

Para ela, o lema ‘Pátria amada’, deveria passar a ser ‘desamada pátria’. “A crise é aprofundada com a negligência deste governo. Hoje poderíamos estar com 70% da população vacinada e ter evitado as mortes pela negação das vacinas”, denunciou. Na visão da prefeita, Bolsonaro “brincou com a vida do povo”.

Segundo Moema, desde o golpe de 2016 os municípios vivem uma situação muito difícil, mas que seria “muito pior” sem os prefeitos e prefeitas. Ela ainda reafirmou o direito dos gestores municipais de saírem à frente no enfrentamento da Covid-19.

Lauro de Freitas tem realizado testagem, lockdown por bairros infectados, busca ativa com agentes comunitários, força-tarefa de fiscalização dos decretos acertados entre as cidades e o governo do estado. “De forma suprapartidária fizemos isso. Cuidamos da pandemia e da economia, geramos postos de trabalho, auxiliamos o comércio local e já avançamos em vários grupos de risco na vacinação”, contou.

Ela disse esperar uma ação do Congresso Nacional para a aprovação de recursos aos municípios. “Não queremos cestas básicas, precisamos de políticas estruturantes”.

