'Não podemos ter favoritismo partidário', afirma tucano sobre operação contra José Serra

247 - O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) disse ter "respeito a Serra e à trajetória dele", mas que isso "não faz mudar uma compreensão jurídica de que ninguém pode estar acima da lei". O parlamentar comentou a operação da Polícia Federal nesta terça-feira (21) em imóveis do tucano, que, segundo as investigações, recebeu R$ 5 milhões em doação não contabilizadas na sua campanha para o Senado em 2014.

O parlamentar rechaçou a possibilidade de "favoritismo partidário". "Não podemos ter favoritismo partidário no instante em que chega alguma investigação de algum filiado da nossa legenda", disse ele à CNN Brasil.

De acordo com o parlamentar, a população "não aguenta mais essa impunidade que se arrasta do ponto de vista histórico, então tudo tem que ser fiscalizado e investigado, estando no partido ao qual eu pertenço ou não".

"Então defendo, com o mesmo rigor, que haja a investigação, que seja permitido o direito à defesa, e isso vale para quem pertence a outros partidos também. Que tenhamos um desfecho, seja pela absolvição ou punição", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.