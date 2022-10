"Não sossegarei enquanto não tiver cada filiado do PDT" na campanha de Lula, diz Cid Gomes

Apoie o 247

247 - O senador Cid Gomes (PDT) participou de ato de campanha em apoio a Lula nesta segunda-feira (10), em Fortaleza. Ao lado da governadora Izolda Cela (sem partido), do governador eleito Elmano Freitas (PT) e do senador eleito Camilo Santana (PT), Cid apontou três razões para votar no petista no segundo turno da eleição presidencial.

"Eu estou aqui, em primeiro lugar, pelo Brasil. O Brasil não pode ter mais quatro anos de gestão, se é que a gente pode dizer assim, do Bolsonaro. É um governo sem rumo, biruta, que não sabe o que faz na saúde e na educação", iniciou o senador.

"A segunda razão é o meu estado do Ceará. O povo cearense elegeu em primeiro turno o Elmano Freitas para governar esse Estado e para a sua gestão é fundamental que a gente tenha um governo que seja republicano, sério, que trate com responsabilidade e acima da politicagem os gestores deste País", continuou o discurso.

O terceiro motivo, disse o senador, foi um pedido de Camilo Santana. "Meu querido amigo, Camilo, me pediu que eu ajudasse na mobilização de amigos do PDT para este segundo turno. [...] Não sossegarei enquanto não tiver cada um dos filiados do PDT engajado nessa luta", completou Cid.

O evento pró-Lula foi realizado no comitê central do ex-presidente em Fortaleza, instalado no mesmo local onde funcionava o comitê de Elmano. O ato reuniu prefeitos, deputados e lideranças políticas de Fortaleza e do Interior para fortalecer no Ceará a campanha de segundo turno do ex-presidente na disputa pelo Planalto, informa ojornal O Povo.

🚩 Políticos do PT e PDT sobem no mesmo palco, no Ceará, para evento de início da campanha de Lula no 2º turno.



Estão reunidos: Cid Gomes, Izolda Cela, Camilo Santa e Elmano de Freitas.pic.twitter.com/To8LXZ05eD — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 10, 2022

