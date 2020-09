'Não vamos taxar o sol', diz Bolsonaro na Paraíba, em nova crítica à equipe econômica

247 - Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira, 17, de evento na cidade de Coremas, no interior da Paraíba, e voltou a fazer críticas à equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes.

Durante a inauguração de uma usina de energia solar, Bolsonaro disse que não irá "taxar o sol". "Há poucos meses apareceu um fantasma em nosso meio. O pessoal queria taxar o sol. E obviamente nós sabemos que as agências são independentes, e têm um valor muito importante. Logicamente, conversando com o ministro e com o presidente da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica], chegou-se à conclusão que essa proposta, até 2022, em que estaremos no governo, não será posta em prática. Não vamos taxar o sol!", afirmou Bolsonaro.

A proposta, que chegou a ser defendida pelo ministro Paulo Guedes, foi feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2019 e previa a redução de benefícios ao setor.

Batizada de Complexo Solar de Coremas, a obra é de iniciativa do setor privado, numa parceria da empresa dinamarquesa Nordic Power Partners e da desenvolvedora brasileira Rio Alto Energia, mas tem apoio do Ministério de Minas e Energia e financiamento do Banco do Nordeste, do Governo Federal.

O investimento total do projeto foi de R$ 482 milhões, contando com R$ 287 milhões do Banco do Nordeste e R$ 195 milhões da empresa dinamarquesa.

