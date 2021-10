Nas redes, Bolsonaro festeja inauguração de obra do governo do PT

Não foi a primeira vez. Agora, usurpação do mérito por uma obra iniciada por Lula diz respeito a um trecho da transposição do Rio São Francisco no sertão da Paraíba edit

Revista Fórum - Mesmo estando do outro lado do Atlântico, sendo ignorado e rechaçado por líderes mundiais na reunião do G20, onde preferiu visitar uma loja de salames do que realizar encontros bilaterais, Jair Bolsonaro segue comemorando e tentando colher os louros da inauguração de obras complexas e colossais realizadas por outros governos.

Em seu perfil oficial no Twitter, o presidente brasileiro fez uma postagem se vangloriando da inauguração do reservatório Boa Vista, um dos trechos abastecidos pela monumental obra de transposição do Rio São Francisco. O Boa Vista está localizado no município de São José de Piranhas, no sertão paraibano.

No entanto, a obra altamente complexa, dispendiosa e que demandou muitos anos de investimentos para levar água ao semiárido da Paraíba, distante 200 km do curso original do Velho Chico, foi iniciada em 2007, durante o governo Lula. Ela teve continuidade nos anos de gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff e entrou em fase de encerramento na administração de Michel Temer. Como já ocorreu em outros trechos da imensa transposição do curso d’água mais emblemático do Nordeste, Jair Bolsonaro deu os retoques finais e brindou a obra como sua, sempre com discurso de benfeitor e de presidente eficiente e pragmático.

