Natália Bonavides anuncia que está à disposição do PT para concorrer à Prefeitura de Natal

Eleita deputada federal eleita com mais votos no Rio Grande do Norte, a congressista recebeu o apoio de colegas do partido para disputar a eleição em 2024

Saiba Mais - A deputada federal Natália Bonavides (PT) anunciou durante a reunião do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Natal neste sábado, que está disponível, caso o Partido a escolha como candidata para Prefeitura de Natal nas eleições municipais de 2024. Natália foi reeleita Deputada Federal pelo Rio Grande do Norte, nas eleições de 2022 e atualmente ocupa o cargo na Câmara. O vídeo da declaração foi publicado através das redes sociais, pela Vereadora de Natal, Brisa Bracchi, a qual Natália respondeu com “Companheira, vamos com ousadia!”.

O nome de Natália já vem sendo considerado a alguns meses, desde que ela foi a deputada federal eleita com mais votos no Rio Grande do Norte em 2022, com mais de 157 mil eleitores. Ela já havia comentado a possibilidade em outras oportunidades, afirmando que ainda haveria debates dentro do partido, para decidir qual nome disputaria a Prefeitura. Conforme o tempo passou, o nome de Natália apenas ganhou força e agora, é o favorito entre os possíveis candidatos do PT.

Uma das expectativas para a campanha é que, com o nome de Fátima Bezerra à frente do Governo Estadual e com Lula como Presidente do Brasil, um nome do PT tenha forças para vencer a Prefeitura da capital potiguar, onde ambos e a própria Natália, saíram vitoriosos. Nas redes sociais, a deputada recebeu o apoio de colegas do partido, incluindo os Vereadores Brisa Bracchi e Daniel Valença e os deputados estaduais Divaneide Basílio, Fernando Mineiro e Francisco do PT.

