Natália Bonavides denuncia uso da ABIN por senadores bolsonaristas na CPI da Covid: governo não pode "abafar seus crimes"

Deputada Natália Bonavides (PT-RN) destacou que "o governo federal está fazendo uso, mais uma vez, inadequado da ABIN ao tentar utilizar a agência para criminalizar a atuação dos governadores no combate à pandemia e para subsidiar a atuação dos parlamentares governistas na CPI". O uso do órgão pelo governo para "abafar seus crimes já virou prática comum", disse ela

247 - A deputada federal Natália Bonavides (PT/RN) recorreu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para denunciar o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para assessorar parlamentares da base do governo Jair Bolsonaro na CPI da Covid.

"O governo federal está fazendo uso, mais uma vez, inadequado da ABIN ao tentar utilizar a agência para criminalizar a atuação dos governadores no combate à pandemia e para subsidiar a atuação dos parlamentares governistas na CPI. Isso não pode continuar", disse. "O uso da ABIN por parte do Governo para resolver e abafar seus crimes já virou prática comum e isso é inaceitável", acrescentou.

O motivo da iniciativa da parlamentar foi uma reportagem da Revista Crusoé, publicada no dia 7 de maio, apontando que a ABIN fez um requerimento urgente aos agentes de inteligência distribuídos pelo país, determinando a compilação de dados sobre irregularidades relacionadas à pandemia em âmbito estadual e municipal. De acordo com a matéria, a ordem foi enviada por mensagem de Whatsapp, um dia após o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta à CPI, ou seja, na manhã do dia 05 de maio de 2021.

Na petição, a deputada afirmou que não há interesse público no fato de a "ABIN ser usada para subsidiar a tese de defesa do Governo Federal em uma CPI".

