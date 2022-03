Natália Bonavides protocola ação no MPF para investigações contra Milton Ribeiro

"É absurdo que Bolsonaro use o Ministério da Educação para privilegiar seus amigos", afirmou a deputada do PT-RN edit

247 - A deputada federal Natália Bonavides (PT/RN) protocolou ação no Ministério Público Federal (MPF) para que o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, e Jair Bolsonaro (PL), sejam investigados por privilegiar amigos pastores na distribuição de recursos do Ministério da Educação (MEC).

"É absurdo que Bolsonaro use o Ministério da Educação para privilegiar seus amigos. Milton Ribeiro admitiu isso no áudio e essa negociação de verbas é criminosa. Enquanto isso, a educação e a pesquisa sofrem com cortes de recursos. Denunciamos no MPF e que seja investigado já", pontuou Bonavides.

Segundo gravações, o ministro afirmou que o governo Jair Bolsonaro prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal).

A bancada evangélica avalia pedir ao governo a demissão do ministro.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) anunciou que o Milton Ribeiro será alvo de uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF).

