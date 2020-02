Neta de Marighella será candidata a vereadora pelo PT na Bahia

247 - A atriz Maria Marighella, de 44 anos, vai se filiar ao PT e quer disputar uma vaga para a Câmara de Vereadores de Salvador por meio de uma candidatura coletiva. Ela é neta de Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar, que foi morto em 1969. A informação é do Portal UOL.

Em entrevista ao Universia, do Uol, Maria comentou o cenário político do país e afirmou que “Marighella é muito maior” do que o presidente, Jair Bolsonaro.

“Na verdade, eu falo muito pouco dele [Bolsonaro] porque realmente acho que o nosso problema hoje é muito maior. Há uma questão política em curso no mundo e no Brasil em que se dão os interesses do capital, com um assédio sofrido pelo Brasil e outros países da América Latina”, disse a neta de Marighella.