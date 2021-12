Nizan Guanaes testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O publicitário está em isolamento em Trancoso, no Sul da Bahia, e trabalha por doações para as vítimas das chuvas na região edit

247 - O publicitário baiano Nizan Guanaes foi diagnosticado com Covid-19. Segundo o site Alô Alô Bahia, é a segunda vez que Guanaes testa positivo para a doença e apresenta sintomas leves.

O publicitário está em isolamento em Trancoso, no Sul da Bahia, e trabalha por doações para as vítimas das chuvas na região. O publicitário e a esposa, Donata Meirelles, doaram mil colchões para que a entidade distribua para moradores do extremo sul.

