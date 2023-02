No Carnaval de Olinda, Anitta usa look feito por mulheres indígenas

Em postagem no Instagram, a artista agradeceu Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários, e as demais responsáveis pela peça; veja fotos edit

247 - A cantora Anitta usou na noite deste sábado (18) no Carnaval de Olinda um look feito por mulheres indígenas do grupo Ma'irTamakyxa, composto por mulheres de etnia Tentehar, da Aldeia Ypaw My’ymz (Lagoa Quieta), localizada no município de Araribóia, no Maranhão.

Na legenda, ela agradeceu à ministra dos Povos Originários, Sonia Guajajara, e às demais responsáveis pela peça. "Ô Juremê ô Juremá! Bora pra carvalheira Olindaaaaa. Com o look lindo feito pelas maravilhosas @mairtentehar obrigada @guajajarasonia @guajajaracintia @marinaguajajara venha conhecer o trabalho dessas guerreiras do Brasil", escreveu.

As criadoras do look responderam: "o compromisso de qualquer pessoa pública deveria levar em consideração a responsabilidade da forma como suas ações impactam a sociedade. Com uma atitude única, Anitta faz parceria com mulheres indígenas e visibiliza um dos traços mais fortes dos indígenas que é a veia artesã que resiste entre nós. Nós, mulheres indígenas Tentehar da aldeia Ypaw Myz'ym - Terra Indígena Arariboia, tivemos a honra de trabalhar ao lado da figurinista Clara Lima para produzir um figurino exclusivo".

