No Ceará, manifestantes já ecoam 'Fora Bolsonaro, genocida!' dentro de ônibus (vídeo)

247 - Manifestantes pegaram um ônibus no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, para ir ao ato pelo impeachment de Jair Bolsonaro na capital cearense. Participantes dos protestos já iniciaram concentração na Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira), no Centro da cidade.

Ao jornal O Povo, o professor Roberto da Justa, médico do coletivo rebento e parte da direção do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), afirmou que o "objetivo é dar continuidade ao movimento de desconstruir o bolsonarismo, essa grave crise no país, fome, inflação e uma desconexão com as reais necessidades do povo brasileiro (...) por isso estamos aqui hoje". "Impeachment já".

As mobilizações contra Bolsonaro estão previstas para acontecer em mais de 300 cidades brasileiras. No exterior, os atos já começaram em países como França, Alemanha e Espanha.

Dentro do Busão indo para o ato de Fortaleza. Galera de Caucaia(CE) #2OutForaBolsonaro

@dani_uee | @ujsbrasil pic.twitter.com/s9Bo9Z8QR3 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 2, 2021

