No dia do estudante, interventor de Bolsonaro na reitoria reprime manifestação estudantil no IFRN

247 - No dia do estudante, em que a União Nacional dos Estudantes (UNE) comemora 83 anos e realiza atos pela democracia em diversos institutos e universidades, o interventor do governo de Jair Bolsonaro na reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), José Arnóbio de Araújo Filho, chamou a polícia para reprimir uma manifestação estudantil.

CRIMINOSOS!



Interventor do IFRN chama a polícia para bater nos estudantes durante uma manifestação pacífica. #lutecomoestudante pic.twitter.com/XcJmSdU3e7 — Rozana Barroso (@RozanaBarroso) August 11, 2020

O Reitor (INTERVENTOR) do IFRN chamou a polícia pra agredir os estudantes que pedia por democracia. Vários estudantes saíram machucados. Não podemos tolerar essa truculência! pic.twitter.com/3n27K0vBAd — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) August 11, 2020

A intervenção do governo em reitorias aconteceu em várias instituições federais de ensino e foi denunciada por estudantes e professores como um ato que fere a autonomia universitária.

