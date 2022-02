No Piauí, jovem faz saudação nazista e tenta ferir pessoas em bar (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo divulgado pelo jornalista Kalil Oliveira no Twitter, que logo viralizou nas redes sociais, mostra um jovem com camiseta com símbolo de caveira, fazendo menção ao nazismo, sendo expulso de um bar na zona sul de Teresina, capital do Piauí.

O jovem se irritou quando foi alertado pelos frequentadores do bar de que apologia ao nazismo é crime e tentou atacar os frequentadores do local.

Veja:

🔴 Na zona sul de Teresina (PI) um homem usando camiseta com símbolo nazista sauda Hitler e faz ameaças contra pessoas em bar: pic.twitter.com/dBXjW9BkDn — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) February 11, 2022

