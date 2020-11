No Recife, direita distribui panfletos com discurso de ódio contra Marília Arraes

Panfleto assinado pelo MBL, Movimento Resgate Brasil (MRB) e outras organizações de direita, traz fotos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a frase: "Eles querem voltar! Vocês irão deixar? PT nunca mais" edit

Brasil de Fato - Durante o segundo turno das eleições no Recife, a campanha foi marcada por notícias falsas e discurso de ódio voltado contra a candidata do PT, Marília Arraes.

Com o acirramento da disputa neste fim de semana, o alvo agora são os movimentos populares. Na Internet e nas ruas estão sendo distribuídos panfletos com fotos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a frase "Eles querem voltar! Vocês irão deixar? PT nunca mais".

O panfleto é assinado pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Movimento Resgate Brasil (MRB) e outras organizações de direita.

A pesquisa IBOPE, divulgada neste sábado (28), aponta que tanto Marília Arraes (PT) quanto João Campos (PSB) têm 50% de intenção de votos válidos para a prefeitura do Recife. Nos votos totais, que incluem os eleitores indecisos e os que pretendem votar em branco ou nulo, cada candidato tem 42%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e Jornal do Commercio e foi feita entre 27 e 28 de novembro, No TRE, está registrada com o número PE-02002/2020. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

