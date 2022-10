No RN, Fátima Bezerra (PT) lidera com 59% e deve se reeleger no 1º turno

Para senador, Rogério Marinho (PL) lidera com 41% no Rio Grande do Norte edit

247 - A candidata Fátima Bezerra (PT), com cerca de 45% das urnas apuradas no Rio Grande do Norte, lidera com mais 59% dos votos e deve se reeleger já no 1º turno.

No estado, para presidente, o ex-presidente Lula (PT) está à frente com 64%, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 29%.

Para senador, Rogério Marinho (PL) lidera com 41%.

