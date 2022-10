No RN, usuários do transporte público fazem fila para pegar o passe livre nas eleições (vídeo)

Apoie o 247

247 - O movimento na Rodoviária de Natal (RN) foi intenso na manhã desta terça-feira (25). Mais de 3 mil passagens intermunicipais foram emitidas nos guichês em três horas. O governo do Rio Grande do Norte, comandado por Fátima Bezerra (PT), vai oferecer transporte gratuito na Região Metropolitana e no interior do estado no dia 30 de outubro, quando ocorrerá o segundo turno da eleição presidencial.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (25) pela agência Saiba Mais, o eleitor precisa emitir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente, até a próxima sexta (28), para ter direito ao passe livre intermunicipal. No transporte metropolitano, o acesso será livre durante todo o dia, no domingo (30). Em Natal, capital do RN, a prefeitura anunciou a medida, mas ainda não regulamentou.

A gratuidade valerá para viagens entre as 7h do sábado (29) até as 17h da segunda-feira (31). A medida vale para os 167 municípios potiguares e abrange todas as empresas que operam no estado: Alves, Expresso Cabral, Jardinense, Nordeste e Riograndense.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) liberou o governo federal e concessionárias a oferecerem transporte público gratuito no dia da votação. A decisão valeu para todos os tipos de transporte.

🚌 Eleitores fazem fila na Rodoviária de Natal, no RN, para retirar o passe livre, para ser utilizado no domingo (30/10), dia do 2º turno.



Muitos irão utilizar o passe gratuito para viajar ao interior do estado, onde votarão.pic.twitter.com/UhGECBPHaW October 25, 2022

O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 62,98% (1.264.179) dos votos no Rio Grande do Norte e Jair Bolsonaro (PL), 31,02% (622.731 votos), no primeiro turno da eleição presidencial.

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões), contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), foi reeleita com 58,31% dos votos válidos (1.066.496 votos), seguida por Fábio Dantas (Solidariedade), com 22,22% (406.461).

