No Roda Viva, Ciro falou em entregar o Ceará para o bolsonarista Capitão Wagner (vídeo)

"Pode ser que esteja a hora da gente entregar (o governo do Ceará) para o Capitão Wagner", disse o presidenciável do PDT edit

Apoie o 247

ICL

247 - Crítico do bolsonarismo, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) já defendeu que o atual candidato ao governo cearense Capitão Wagner (União Brasil), apoiado por Jair Bolsonaro (PL), fosse o governador do estado. O ex-ministro participava de uma entrevista no programa Roda Viva quando falou sobre o seu posicionamento.

"Pode ser que esteja a hora da gente entregar (o governo do Ceará) para o Capitão Wagner, o cara do Bolsonaro", afirmou Ciro.

A pesquisa do Instituto Verita para o governo cearense e divulgada nessa segunda-feira (15) mostrou o Capitão Wagner (União Brasil) em primeiro lugar, com 38,6% dos votos. Na segunda posição ficou o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), com 20,1%. Elmano de Freitas (PT) conseguiu 19%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro apoia Roberto Cláudio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nível nacional, a pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira (15), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia a corrida presidencial em primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alô meu querido e amado povo cearense, pega esse vídeo aqui e manda no grupo de zap da família AGORA!#LulaPresidente13 #CamiloSenador13#ElmanoGovernador13 pic.twitter.com/YUeRB13b1Q — Gustavo Canalhão🇧🇷🥀🍀 (@gustavocanalhao) August 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.