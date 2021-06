No Twitter, Dino destaca 'motocada do bem' no Maranhão e critica passeio 'irresponsável' de Bolsonaro

"Em Timon, a ‘MOTOCADA’ do bem está acontecendo. A pessoa pega a moto para ir se vacinar, não para passeios liderados por um irresponsável", escreveu o governador do Maranhão, Flávio Dino, nas redes sociais edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou o Twitter para promover a vacinação contra a Covid-19 no município de Timon e criticar a “motociata” promovida por Jair Bolsonaro em São Paulo. “Em Timon, a ‘MOTOCADA’ do bem está acontecendo. A pessoa pega a moto para ir se vacinar, não para passeios liderados por um irresponsável”, escreveu Dino no Twitter.

A vacinação em Timon faz parte do “Arraial da Vacinação”. O município recebeu 5 mil doses da vacina Pfizer e, segundo o Governo do Estado, o público-alvo do evento tem faixa etária de 50 anos ou mais.

A postagem também faz referência ao passeio de moto feito por Jair Bolsonaro e apoiadores em São Paulo neste sábado (12). O passeio teve início às 10h na região do Sambódromo e tem encerramento previsto para acontecer no Parque do Ibirapuera. O trajeto tem 129 quilômetros de extensão. Ao chegar no local, Bolsonaro não utilizava máscara de proteção contra o coronavírus e promoveu aglomerações.

Em Timon, a “MOTOCADA” do bem está acontecendo. A pessoa pega a moto para ir se vacinar, não para passeios liderados por um irresponsável >> pic.twitter.com/sIf2sFCImL June 12, 2021

