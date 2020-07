"Nordeste pela Vida" reúne Alceu, Elba, Djavan, Lenine, Fagner, Zeca Baleiro em live contra a Covid

Live será para arrecadar fundos para as brigadas emergenciais de saúde que atuam nos locais mais vulneráveis da região do Nordeste edit

247 - Numa campanha para arrecadar fundos para o combate à Covid-19, artistas e grandes nomes da música brasileira realizam na tarde deste domingo (19), a live Nordeste pela Vida, com transmissão pelo canal Multishow e pelas redes sociais do Mandacaru.

Conduzida pelo ator Lázaro Ramos, e com participação especial de Patricia Pillar, a programação reunirá artistas de diversos gêneros, que fazem performances individuais e somam forças para enfrentar a pandemia.

Estão confirmadas as participações de Djavan, Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Fagner, Johnny Hooker, Duda Beat e Lucas Santtana, Chico César, Roberta Sá, Ara Ketu, Margareth Menezes, Lucy Alves, Zeca Baleiro, Moreno Veloso, Adelmario Coelho, Dorgival Dantas, Flávio José e Targino Gondim.

O evento é promovido pelo Projeto Mandacaru, rede de estudantes, professores, cientistas, profissionais da área da saúde, exatas ou humanas que trabalham de maneira voluntária no enfrentamento do novo coronavírus.

A rede é coordenada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que tem nomes como o neurocientista Miguel Nicolelis e o físico Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula.

As doações deverão ser feitas via transferência bancária para uma conta, em nome do Mandacaru, no Instituto e-dinheiro Brasil. Durante a live, um QR Code irá instruir os interessados. A prestação de contas e o destino dos recursos estarão disponíveis no site do e-dinheiro. Empresas também poderão doar. A aplicação dos recursos seguirá os protocolos científicos.

As doações serão destinadas às Brigadas Emergenciais de Saúde, equipes de saúde da família que atuam nos locais mais vulneráveis (como zonas rurais e periferias) e que receberão auxílio estrutural e tecnológico para o combate à pandemia.





Serviço:

Nordeste pela Vida

Domingo (19) a partir das 15h, pelo canal Multishow e pelas redes sociais do Mandacaru:

Instagram @projmandacaru

Facebook facebook.com/projemandacaru

Twitter @projmandacaru

YouTube youtube.com/ProjetoMandacaru

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.