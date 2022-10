Nordeste vai garantir vitória de Lula, diz Fátima Bezerra

Governadora do Rio Grande do Norte prevê vitória do Lula com reforço dos apoios no Nordeste edit

247 – A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou, em entrevista ao jornalista João Valadares , do Valor Econômico, que o Nordeste irá garantir a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. "Pela primeira vez um candidato no exercício do cargo chega ao segundo turno sem estar na frente. Quem chegou foi o presidente Lula com 6 milhões de votos a mais. Acho que o voto está muito cristalizado. Acho que o que temos que fazer nos últimos dias não é só manter os votos que Lula obteve no primeiro turno, a busca é para ampliar exatamente essa votação. Acho que a gente precisa fazer mobilizações de rua, caminhadas, corpo a corpo, que motiva muito a militância e destaca a força popular que a candidatura do presidente Lula tem. É uma força popular incontestável. Só Lula para resistir a essa ofensiva descomunal que o governo Bolsonaro vem fazendo para impedir a vitória dele. É um estelionato eleitoral sem tamanho. Tivemos no primeiro turno o uso escancarado do orçamento secreto, as benesses de última hora que o governo Bolsonaro adotou, inclusive, mudando a Constituição em pleno processo eleitoral, mas Lula está resistindo a tudo isso e vai resistir. Lula vai ganhar as eleições", disse ela.

