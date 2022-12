Nova ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos deve deixar presidência do PCdoB

Apoie o 247

247 - A nomeação da presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos (PE), para o Ministério da Ciência e Tecnologia deve obrigar a vice-governadora de Pernambuco a se afastar do cargo no seu partido. É o que pede o estatuto do partido.

Segundo a coluna Painel, o PCdoB ainda não sabe como será o futuro de Luciana Santos na sigla. Ela pode licenciar do cargo ou renunciar. Na primeira hipótese, a tendência é que assuma um dos vice-presidentes do partido provisoriamente.

