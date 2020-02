Novas imagens mostram que três pessoas dispararam na direção de Cid Gomes

Com novo vídeo, é possível identificar os autores dos disparos contra o senador em meio à multidão em Sobral (CE), onde ele tentou entrar com uma retroescavadeira em um batalhão onde PMs encapuzados estavam amotinados edit

247 - Um novo vídeo revela os autores dos disparos contra o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) durante protesto de policiais militares em Sobral, no Ceará, na última quarta-feira 19. Dois tiros acertaram o parlamentar, que se recupera em um hospital em Fortaleza.

As novas imagens mostram de longe quem são as pessoas que atiram, ainda não identificadas. No momento da confusão, Cid Gomes dirigia uma retroescavadeira e tentava entrar, derrubando um portão, em um batalhão onde PMs encapuzados estavam amotinados.

Segundo análise da Globo, "o primeiro disparo contra o senador foi feito por uma pessoa encapuzada e blusa de mangas cumpridas".

"Em seguida, outra pessoa com rosto coberto e blusa de mangas curtas atira.Por fim, uma terceira pessoa de capacete efetua disparos com uma arma de fogo", aponta a reportagem.