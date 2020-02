Novo barril de óleo é encontrado em praia de Sergipe

A Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe afirma que ainda não sabe se o material é o mesmo ou tem relação com as manchas de óleo que apareceram no litoral do Nordeste edit

247 - Um barril com óleo derramado, simiklar aos encontrados em setembro do ano passado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (17) na praia do Jatobá, no município de Barra dos Coqueiros, no litoral de Sergipe.

De acordo com reportagem do UOL, a Adema (Administração Estadual do Meio Ambiente) afirma que ainda não sabe se o material é o mesmo ou tem relação com as manchas de óleo que apareceram no litoral do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Equipes da Adema, da Marinha, da Secretaria de Meio Ambiente de Barra dos Coqueiros e da PF (Polícia Federal) foram acionadas e foram até o local colher informações que ajudem na busca da origem do barril. O tambor foi recolhido pela Marinha.